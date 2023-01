¿Cuáles son los mejores? "Los filtros solares se utilizan en altas concentraciones (con unas máximas permitidas) para obtener valores de protección elevados", señala el experto. En su opinión, no es un producto de precio exageradamente alto. "Depende de su filtro, pero su precio no es disparatado (tampoco son céntimos), el problema es la cantidad que hay que usar", advierte Héctor Núñez. Para que sea realmente efectivo, en la playa habría que protegerse cada dos horas. En invierno, en un día al aire libre, entre dos o tres veces. Es decir, es un cosmético con mucho uso que hay que reponer con frecuencia. ¿Su precio justo? "Un fotoprotector por 20 o 30 euros está más que bien pagado. ¿Que no puedes irte a esos precios? En el supermercado hay solares que te van a proteger igual, aunque las texturas quizá no sean tan agradables", señala.