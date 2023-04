Tener gusto a la hora de vestir no es siempre fácil. Si no lo tenemos o tenemos un día malo, de esos en los que vamos deprisa sin tiempo para nada, es posible que salgamos de casa de 'aquella manera', sin sacarnos el partido suficiente. Tener un buen traje elimina bastantes incertidumbres: nos garantiza que no vamos a equivocarnos desde el punto de vista estilístico. Y es ahí donde surge la pregunta: ¿Cómo sabemos que nos hemos comprado el traje perfecto, ese que nos saca de todos los apuros. El asesor de imagen Roberto Sánchez comparte los cinco puntos que debes tener en cuenta.