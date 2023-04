Boris Izaguirre, sobre las canas y las arrugas de Carolina de Mónaco: "Abre a una inesperada forma de entender el hacerse mayor"

La actriz Andie MacDowell contaba hace unas semanas que se había “cansado de querer parecer joven. Me hace gracia cuando alguien me dice que el pelo me hace parecer mayor. ¿Cuántos años crees que tengo? Voy a cumplir 65”. Desde hace años, la actriz se ha dejado de teñir, dando como resultado mechones grises y blancos que se pierden en su negro capilar.

“Cuando me empezaron a crecer la canas durante el covid me di cuenta de que me quedaba bien. Algo pasa en nuestros cerebros cuando vemos a una mujer con el pelo gris, es cierto, eso ocurre, pero a mí no me importa. Quiero ser vieja. No quiero ser joven, ya he sido joven. Ser una persona mayor que intenta ser joven es un gran esfuerzo”, reflexiona la actriz.