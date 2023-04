¿Qué se hacen los hombres en la cara? Todo lo que debes saber antes del primer pinchazo

¿Necesitan los hombres más infiltraciones que las mujeres para tratar las arrugas? ¿Se pueden lograr resultados naturales efecto 'buena-cara' sin que parezca que te has ‘pinchado’? ¿Duele el ‘pinchazo’?

El tratamiento de Neuromodulación se conoce desde hace muchísimos años, pero hasta 2002 su ingrediente estrella no fue aprobado por la FDA (organismo estadounidense similar a nuestro ministerio de Sanidad) para su uso estético. Muchos hombres recurren a este tratamiento, pero hay otros que todavía muestran un poco de reticencia porque temen los resultados. Tienen miedo a que la cara quede completamente paralizada, planchada, muy brillante , que la mirada esté siempre con gesto de sorpresa o asombro… A todos nos viene a la cabeza la imagen de algún famoso actor con un rostro que no es el suyo. ¿No se pueden obtener resultados cien por cien naturales?

Las infiltraciones con técnica de Neuromodulación son el tratamiento contra las arrugas de expresión por excelencia. “Cuando se trata de ver una diferencia notable (y si se hace correctamente), sus resultados son innegables . La clave está en no congelar la musculatura, de modo que se mantenga una expresión suave , con lo que se obtienen resultados 100% naturales”, afirman las doctoras Mar Mira y Sofía Ruiz del Cueto, de la clínica Mira + Cueto.

"Los hombres que vienen a nuestra consulta con cierto miedo son todo un reto para nosotras. Suelen hacer muchas más preguntas que las mujeres y, sobre todo, para ellos lo que prima es la naturalidad y 'que parezca que no me he hecho nada'. Cuando le contamos que esa es precisamente nuestra filosofía y modus operandi en todos los tratamientos estéticos, empezamos a enseñarles resultados, se tranquilizan y se dejan guiar por nuestra experiencia", explica Mar Mira.