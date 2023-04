Aunque ya no exhiba los músculos de hierro que tantos problemas le dieron a Sylvester Stallone en 'Rocky III', ni su mítica bisutería, Mr. T sigue estando en forma, tal y como demuestra en su última fotografía para Instagram. Y eso a pesar de su vida no ha sido un camino de rosas.

View this post on Instagram

Nacido en Chicago, Illinois, en 1952, Laurence adoptó el sobrenombre de Mr.T cuando decidió que ya estaba harto de que le hablaran con condescendencia y mirándole siempre por encima del hombro. “ Cuando cumplí los 18 , cuando era suficientemente mayor para luchar y morir por mi país, para beber, para votar, me dije que era suficientemente mayor para ser llamado como un hombre ”, ha explicado.

View this post on Instagram

Ya como Mr.T se dedicó a trabajar como portero de discoteca . Ahí fue donde consolidó su inolvidable look, repleto de cadenas de oro que en un principio pertenecían a clientes que expulsaba del local o que quedaban olvidadas en el interior. De ahí pasó a convertirse en guardaespaldas de famosos como Muhammad Alí, Michael Jackson o Steve McQueen, e incluso recibió ofertas de lo más variopintas para ejercer de matón, investigador o incluso asesino.

View this post on Instagram

Después del 'Equipo A' no se prodigó mucho más en el audiovisual, más allá de algunos cameos en plan estrella invitada. Se volcó en ayudar a niños con problemas o en riesgo de exclusión e incluso fue concursante de 'Dancing with the stars'. En la actualidad hace algunas incursiones como actor de doblaje, pero sobre todo sigue activo en el mundo del deporte gracias a su afición por el curling.