Cuando la camiseta tiene un diseño o un tema original, creemos que por sí sola es suficiente para quitarnos años, pero no siempre es así

Roberto Sánchez, asesor de imagen: "No compres camisetas de tallas grandes, ya que no solo será más ancha en la zona del abdomen, sino que también tendrá las mangas y el bajo más largo, con lo cual no te favorecerá"

"Debemos considerar tener en nuestro armario de verano una 'polera'; podemos encontrarla en tejidos muy ligeros y no se ajusta al cuerpo"

La camiseta puede ser un aliado o un enemigo en el outfit de un hombre. A veces, cuando la camiseta tiene un diseño o un tema original, creemos que por sí sola es suficiente para quitarnos años o hacernos una especie de 'lifitng' de silueta. Sin embargo, las camisetas tienen sus 'peligros'. De hecho, pueden ejercer el efecto contrario: pueden no resultar juveniles, especialmente cuando se acumulan kilos en la zona de cintura y abdomen, algo bastante frecuente con el paso del tiempo. Pero no por eso hay que renunciar a encontrar la camiseta que mejor siente. El asesor de imagen Roberto Sánchez, autor de 'Tu mejor versión', ofrece las claves para encontrar la camiseta perfecta. "Existen unos cuantos puntos a tener en cuenta para que la camiseta nos quede bien si tenemos cierto volumen en el abdomen", advierte el experto, antes de ir punto por punto.

Cuidado con el hombro

Si la camiseta no esculpe bien los hombros, no es tu opción. "Es importante que el la unión del hombro con la manga quede justo en la unión de nuestro hombro con el brazo. Si compramos camisetas excesivamente grandes para disimular la tripa, esta unión no quedará en el lugar adecuado creando la ilusión de visual de un hombro caído".

Talla adecuada

A veces creemos que las tallas grandes disimulan el exceso de peso. Error. "No compres tallas grandes, ya que la camiseta no solo será más ancha en la zona del abdomen, sino que también tendrá las mangas y el bajo más largo, con lo cual no te favorecerá. Ni demasiado ancha, ni demasiado ajustada. Una talla con el que te veas favorecido, estés cómodo y te sientas bien cuando te miras al espejo".

Corte perfecto para tu cuerpo

En este punto, tendrás que aprender qué significan los distintos tipo de patronaje. En líneas generales, si tienes sobrepeso o, sencillamente, no te gusta que la ropa marque ningún punto de tu anatomía, no utilices cortes ajustados. "Fíjate en la etiqueta. Evita el corte 'slim' (ajustado) y opta por los modelos 'regular', ya que estos no se ajustan tanto al cuerpo, sino que tienen un corte recto".

Piensa en otras opciones

"Usar un polo también será una buena opción, ya que dará cierto volumen en la zona del cuello y el cuello. Además, si dejamos uno o dos botones abiertos creará una cierta verticalidad visual", señala el estilista. En este caso, también hay que fijarse en el tipo de corte. De eso dependerá cómo te favorezca. "Prueba diferentes marcas ya que existen muchos tipos de corte y seguro que encuentras uno que sea más ajustado en la zona de hombros y pecho y más suelto por la zona del abdome"n.

Apuesta por la 'polera'