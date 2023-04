Con la llegada del buen tiempo, el sol, la sal y el cloro se convierten en algunos de los principales enemigos del pelo, que, si no recibe los cuidados necesarios, adopta un aspecto reseco, electrizado y descontrolado , lo que conocemos como encrespamiento. ¿Cuáles son estos cuidados? Los expertos de abril et nature, especialistas en cosmética natural, hacen las siguientes recomendaciones.

Para que el cabello pueda retener la humedad que necesita, es importante que uses el producto más adecuado a tu tipo de pelo después de cada lavado. Un buen tratamiento será indispensable para hidratar el cabello y disminuir las probabilidades de encrespamiento. Los expertos recomiendan hacer uso de champú y mascarilla en cada lavado. Si no dispones de tiempo a diario, ya que la mascarilla requiere un tiempo de exposición y más tiempo de aclarado, prueba a hacerlo una vez a la semana de esta manera: aplica la mascarilla en el cabello seco durante media hora y luego lávate el pelo. Si no tienes mucho volumen, la aplicación de la mascarilla debe ser siempre de medios a puntas, y no es necesaria mucha cantidad.