Efecto Pedro Pascal: qué dicen los expertos en moda sobre pantalones cortos y hombres de 50

Realmente, las ocasiones para lucir pantalones cortos son escasas. Si somos rigurosos, solo para hacer deporte. "En los eventos formales o en la mayoría de los entornos profesionales, el pantalón corto no es una prenda recomendable ", confirma el asesor de imagen Roberto Sánchez, autor del libro 'Tu mejor versión'. A no ser que uno esté invitado al MET, la excepción de casi cualquier regla estilística. ·"En este caso estamos hablando de una gala que por los matices que tiene y, aunque prime la elegancia, llevar un look innovador y que atraiga la atención de los focos se ha convertido casi en imprescindible . Así que cuando se trata de este tipo de premios debemos dejar un poco a un lado los formalismos y ver la parte más creativa del evento", señala este experto.

La gala del MET es uno de los grandes acontecimientos de la vida neoyorkina y, por extensión, del planeta. Más que brillar con elegancia, se busca brillar, algo difícil en un entorno cuajado de estrellas. "En esta gala hay tal cantidad de artistas famosos y looks espectaculares que destacar resulta muy muy difícil. De hecho, ¿por qué estamos hablando ahora mismo de Pedro Pascal y de muchos otros asistentes a la gala? Por su estilismo. Si nos centramos en qué comunica este look en concreto , el color rojo nos transmite pasión y el negro elegancia . Además el conjunto nos está comunicando 'creatividad', y esto es perfecto cuando se trata de un actor", asegura Roberto Sánchez.

En cualquier caso, pese a los personajes con los que se ha hecho famoso, Pedro Pascal no posee un perfil provocador. Por esa razón, ha sorprendido la elección de su estilismo. ¿Qué es lo que ha querido mostrar? "No hay nada más significativo para un actor que mostrar su capacidad de adaptación y de defender distintos personajes. Pedro Pascal defiende perfectamente el look, transmite seguridad y realmente está muy cómodo con él. Esto es fundamental, puesto que el espectador percibe esta seguridad. Y, realmente, si nos fijamos, el único elemento que convierte su look en innovador es el pantalón corto en combinación con las botas militares. El resto de las prendas son clásicas", señala el estilista.