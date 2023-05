La icónica estrella asegura que envejecer no es algo a lo que haya que temer sino algo que celebrar, y no tiene dudas de que este capítulo de su vida es "el más feliz en el que he estado". Y eso que en septiembre del año pasado anunció que padecía un cáncer, un linfoma de Hodgking, que afortunadamente hoy está en remisión.