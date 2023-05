A mediados de la década de los 2000, su papel de estrella del cine comenzó a resentirse. Su convulsa vida personal contribuyó, pero fue su participación en 'En carne viva', un calculado giro a su carrera, lo que derivó en un sonoro varapalo a su trayectoria profesional. El público no pareció perdonarle entonces las escenas eróticas y sus desnudos en el filme. Sus papeles comenzaron a ser mucho más esporádicos y la repercusión de sus películas, totalmente residual. Finalmente acabó por retirarse de la interpretación. En 2019, en una entrevista para The New York Times, reconoció que su idilio con Hollywood había terminado, y que se trataba de un "sentimiento mutuo".