Camisetas para la oficina, ¿sí o no?: "Tenemos que mostrar un aspecto profesional"

Al margen de los estampados, las camisetas lisas no se reducen al blanco . Elígelas de buena calidad -cuanto mejor sean, más resistirán a los lavados- y atrévete con los colores. "Para tener múltiples opciones a la hora de crear tus looks, deberías tener en tu armario una variedad de camisetas básicas de algodón en varios colores neutros. De esta forma podrás probar siempre diferentes combinaciones para tus looks profesionales. Por ejemplo, camiseta azul marino, pantalón chino beige , cinturón marrón y zapato del mismo color", propone el estilista.

A veces lo que resulta fallido de un estilismo no es que no sea apropiado, sino que no sea coherente. Cuando algo 'chirría' en un modelo, no es apto en ningún entorno, ya sea profesional, de ceremonia o de ocio. En este caso, una camiseta con unos zapatos de vestir no parece una buena idea. "Si tu profesión o el momento lo permite, también puedes llevar una camiseta con blazer y combinarlo con unas deportivas básicas en color blanco. Este tipo de calzado combinará a la perfección con todos tus pantalones pero además dará coherencia a todo el look casual", confirma Roberto Sánchez, quien apuesta decididamente por este estilismo: "Si tu ámbito profesional tiene que ver con la creatividad o tienes algún evento en una zona de playa, puedes probar este outfit, uno de los imprescindibles del verano: camiseta de rayas horizontales azul marino y blancas, blazer azul, pantalón vaquero y deportivas blancas. No te olvides de los accesorios como las gafas de sol y el reloj, la clave está siempre en los detalles".