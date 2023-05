Si hay una mala praxis y la operación no se lleva a cabo con las necesarias medidas de higiene y desinfección , o si, posteriormente, no se aplican los cuidados adecuados , existe el riesgo de que las heridas se infecten. Pero si el procedimiento se realiza en un entorno seguro y se siguen las recomendaciones postoperatorias, sobre todo en lo relativo a lavado de las zonas afectadas y toma de antibióticos, el riesgo es mínimo.

En este caso estamos hablando de una molestia secundaria que no se puede evitar . Como parte del proceso de cicatrización de los folículos implantados, el cuero cabelludo produce unas lesiones en forma de costras que pueden provocar cierto picor o escozor. Es muy importante no levantar esa costra, ya que podría arrancar los folículos pilosos que aún no han terminado de salir. En 10 días, aproximadamente, esas costras habrán desaparecido.

Es probablemente el riesgo más temido, ya que implica el fracaso de la intervención. El peor efecto secundario es que algunos de los folículos implantados no arraiguen y se desprendan. Afortunadamente, no es un efecto frecuente, por lo que no hay que temerlo. Una vez pasada la intervención, sí es necesario cumplir rigurosamente las indicaciones de los médicos que hayan hecho el trasplante. Entre las más importantes, no tomar el sol, no sudar, algo especialmente complicado en verano, y no hacer ejercicio físico los días posteriores a la operación.