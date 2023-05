El cinturón es uno de los complementos que más acusa la división tradicional entre moda masculina y femenina. Si en el caso de las mujeres, los diseños se multiplican y, de hecho, pueden cambiar de temporada en temporada, con la posibilidad de transformar por completo un look, los cinturones de los hombres responden menos a los dictados de la moda. Son más predecibles, aunque eso no quiere decir que no tengan sus propias 'instrucciones de uso'. "Para empezar, tenemos que diferenciar entre los cinturones que llevamos para nuestros looks más formales y aquellos que utilizamos para los más 'casual", afirma el asesor de imagen Roberto Sánchez, autor de 'Tu mejor versión', una guía para sacar partido a nuestro armario a cualquier edad.