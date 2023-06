Los mitos de las manchas en la piel: "También salen con el calor, no sólo con el sol"

Las manchas en la piel hace tiempo que sustituyeron a las arrugas como principal preocupación estética. Muchas mujeres y hombres piensan que el tono desigual de la piel, con zonas oscurecidas, es el gran delator de la edad , pese a que las manchas no siempre aparecen por los años, sino por la acumulación de los daños ocasionados por los rayos ultravioletas. Cada vez hay más tratamientos estéticos para eliminarlas. Y cada vez hay más desinformación sobre lo que se puede o no se puede hacer, según el estado de cada piel. Para desterrar mitos y saber lo que realmente es importante a la hora de abordar una piel hiperpigmentada hemos hablado con la doctora Flavia Bonina , fundadora de la clínica del mismo nombre.

Actualmente, disponemos en nuestras consultas multitud de tratamientos y la mejor tecnología para tratar, prácticamente, todo tipo de manchas Las más difíciles, como el melasma o las hiperpigmentaciones post inflamatorias, requerirán de más paciencia y constancia por parte de los pacientes, ya que seguramente nos lleven más sesiones. Aun así, lograremos mejorarlas, aunque si hablamos de melasma, al ser un tipo de mancha que nunca desaparece, simplemente logramos que quede como 'dormida', es decir, no está visible pero siempre queda debajo de la piel y para que no vuelva a aparecer deberemos tener en cuenta que el mantenimiento es parte fundamental del tratamiento.

La prevención funciona, pero en caso de manchas que empeoran con el sol , debemos tener en cuenta que no es solo la 'no exposición' , sino que además es evitar estar expuestos a fuentes de calor, ya que el calor también estimula el melanocito . De ahí que muchas personas se quejen de que se cuidan muchísimo y aun así su melasma empeora. Es ideal agregar agua termal en momentos donde sintamos aumento de temperatura en la cara.

Cada mancha tiene una característica especial, los léntigos solares responden muy bien; sin embargo, el melasma, es sabido por todos que no va bien con las altas temperaturas que puede emitir un láser. Con el Q-Switched de Hollywood Spectra de Lutronic podemos tratarlos con total tranquilidad porque trabajamos con un láser acústico, no térmico, y por lo tanto no corremos el riesgo de que esta mancha empeore con el tiempo. En cualquier caso, como hemos dicho antes, requiere de un mantenimiento ya que si lo dejamos sin duda volverá a salir, porque el paciente tiene esa predisposición y no existe ningún tratamiento capaz de eliminarlo.