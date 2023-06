Pino Montesdeoca y su vida como modelo a los 62 años: "Me miro en el espejo y amo todo lo que veo"

Cada vez más personas adelantan la edad a la que se hacen retoques estéticos para escapar a la edad. Sin embargo, hay personas a las que no les interesa en absoluto aparentar la juventud que no tienen en su curriculum vital. Una de estas personas es Pino Montesdeoca , una conocida modelo silver que siempre quiso ser mayor.

Montesdeoca ha hablado en el programa de Cuatro 'Focus' sobre la importancia de la imagen en la sociedad de hoy en día . Pino Montesdeoca se inició como modelo a los 54 años, después de que su yerno le realizase una sesión de fotos y la enviase a una agencia de modelos. "Yo me siento bien con mi aspecto. La tiranía en este mundillo con respecto a si la mujer envejece, y eso no está permitido, creo que existe", explica.

La modelo es consciente de que es la paradoja de ver a alguien bello y mayor en un mundo donde prima la juventud lo que motiva su éxito: "Me callo la boca porque en mi caso esto es lo que hace que yo trabaje: ver a una mujer que se va haciendo mayor. Ver que esto es lo que ocurre. A mí me funciona, es por lo que estoy abogando. Pero hay otras profesiones en las que quedas obsoleta si no eres o pareces joven", contaba en el espacio de Cuatro.