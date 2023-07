Es recomendable que la barba en verano sea más corta y esté siempre hidratada . " Podemos conseguirlo gracias a superhidratantes y para después, un after shave en bálsamo y sin alcohol ", señala la experta.

Utilizar un champú sólo para la barba es más importante de lo que podría parecer. Están formulados exclusivamente para mantener esa zona con el máximo de hidratación con ingredientes suaves que no irritan. “La piel del rostro es muy delicada y por ello es mejor usar champús que no contengan químicos y sí ingredientes naturales y vegetales como argán, karité o almendras dulces. Lo mismo ocurre con los acondicionadores, que deben utilizarse después de cada lavado, dejando reposar un par de minutos antes de aclarar", asegura la experta.

Los hombres no suelen dedicar el mismo tiempo de lavado a su barba que a su cabeza. Sin embargo, gran parte de la salud y el aspecto de la barba reside en algo tan básico como eso. "Hay que lavar la barba dos veces al día, con agua y un jabón adecuado para barba. También hay que tener cuidado con el aire acondicionado, que puede hacer que pierda hidratación, por lo que se aconseja llevar con nosotros, y en nuestras vacaciones de playa o montaña, bálsamos específicos con ingredientes tipo manteca de karité", señala María García.

Pero no es la única causa por la que la barba puede irritarse. “Otro motivo es la caspa que surge como consecuencia de una alteración de la piel, debida a su vez al crecimiento del vello facial. Para que esto no ocurra, debe estar siempre hidratada, utilizando un serum para barba todas las noches antes de dormir. También es conveniente usar una toalla suave para no provocar más irritación, por ejemplo las de microfibra o las 100% algodón son perfectas", señalan desde Dalire.