¿Realmente, se puede hacer algo para no volver de las vacaciones con el pelo hecho unos zorros, pajizo y debilitado? Con el paso del tiempo, el pelo envejece y, además de las canas, la textura cambia, volviéndose más áspero y seco, perdiendo volumen y brillo . Si a esto le añadimos la acción de los tintes convencionales, el resultado es un pelo deshidratado , opaco y con gran tendencia al encrespamiento. La coloración química no favorece: ocho de cada diez mujeres españolas se tiñen, muchas de ellas en la franja de los 50. Si al envejecimiento natural, le sumamos los tintes y la acción del cloro y del sol, el resultado es el temido 'pelo paja' de después del verano. Pero hay solución.

En esta época del año, teñirse el cabello tiene unos condicionantes distintos a otras estaciones. Antes de empezar con el tinte, debemos ser conscientes de que pasamos más tiempo al aire libre, junto al mar o en las piscinas, provocando alteraciones en el color, bien por oxidación o por los efectos del cloro o la sal, por lo que el trabajo técnico que nos vayan a realizar conlleva un mantenimiento rutinario para no perder el brillo e hidratación, todo asociado a un coste: “En verano se debe matizar cuando sea necesario, hidratar siempre el cabello y utilizar productos para el sol antes y después, además de practicar tratamientos específicos como la biocauterización, que es ideal para mantener y prolongar un color ideal y un cabello hidratado y sano durante más tiempo, ya que fortalece la fibra capilar y refuerza la cutícula. En cuánto a productos, nuestro pelo sufre daños al igual que la piel, se quema y se reseca, lo que pasa es que como no nos duele, no le prestamos la debida atención y luego vienen los problemas. Si el cloro o el sol ya lo han dañado, lo mejor es acudir a la peluquería para corregir esos tonos no deseados con colores suaves sin amoniaco, por ejemplo, los tonos sobre tonos son ideales para luego volver a pigmentar”. – apunta David Lesur.