El poder de un reloj: cómo mejorar o estropear un look según cuál elijas

El reloj va más allá de su función básica de dar la hora. Como muy bien saben los ricos y famosos, pueden ser una manera de marcar la posición que tenemos en el mundo. Los que no son ricos y famosos también lo saben, y saben que hay una variedad que hace casi imposible no encontrar el modelo perfecto para cada uno. "Los relojes son accesorios imprescindibles en cualquier armario masculino. No importa cuál sea tu estilo, siempre habrá algún modelo perfecto para ti", explica este profesional. Para tener claros los estilos disponibles y la manera de combinarlos, el estilista comparte algunos trucos para poder combinar el reloj ideal con cada estilismo.