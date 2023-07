La playa es un detector de estilo infalible. La sal marina puede dejar unas ondas surferas ideales , pero también es una trituradora de elegancia . Quien sepa salir con éxito del trance de ir con bolsas, toallas, sillas o similares y las inevitables bolsas de plástico con la botella de agua, la revista o lo que acabemos de comprar antes de llegar a la orilla es que es un crack. El fenómeno por el que nos convertimos en una especie de náufragos o de 'walking dead' playeros es conocido, pero eso no significa que nos resignemos. Es más, vamos a intentar superarnos manteniendo el toque salvaje que tanto favorece en su justa medida . Empecemos por algo tan básico como el cuidado personal.

La humedad deja el pelo hecho unos zorros; por tanto, no invertimos tanto tiempo en peinarlo. Pero si no lo peinamos, el resultado es aún peor en la playa. ¿Qué fue antes, el huevo del no-peinado o la gallina del pelo-paja? La realidad es que en la playa los cuidados se agradecen. No importa tanto el estilo de peinado como la calidad y la textura del pelo. Esto quiere decir que, aunque hombres y mujeres nos olvidemos del secador, cuanto más hidratado y acondicionado esté el pelo, mejor responderá ante la humedad.