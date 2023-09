Los cambios físicos más espectaculares de los futbolistas: de Cristiano Ronaldo a David Beckham

Se suele decir que no existe gente fea, sino gente sin posibles, y si miramos a algunos de los futbolistas más famosos del mundo podemos encontrar varios ejemplos que podrían confirmarlo. En el mundo del fútbol, los deportistas no son solo simples jugadores, sino también grandes estrellas con un enorme poder de influencia que resulta de gran interés para las marcas. Prueba de ello tenemos en Cristiano Ronaldo. El astro portugués no solo es uno de los grandes futbolistas de la historia, sino también la persona con más seguidores de Instagram, una de las redes sociales del momento.