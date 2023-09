Quiet beauty: el lujo silencioso llega a los retoques de belleza premium

Los tratamientos no invasivos son los que no implican cirugía . Por su parte, los tratamientos mínimamente invasivos son aquellos en los que la piel se atraviesa o el paciente necesita tomar ciertas precauciones los días posteriores a cada sesión, aunque muy alejados de los cuidados que se precisan en un postoperatorio.

La tolerancia de cada paciente a un tipo de tratamiento depende de su estado físico. Sin embargo, también hay una división clara en el sector sobre lo que se considera tratamientos invasivos o mínimamente invasivos. Las técnicas invasivas y no invasivas se diferencian principalmente por el grado de penetración en el cuerpo humano. Una técnica invasiva implica la inserción de dispositivos o instrumentos médicos en el cuerpo, a través de la piel, los tejidos u órganos, para obtener información o llevar a cabo un tratamiento. Por otro lado, las técnicas no invasivas no involucran la penetración en el cuerpo humano. En su lugar, se utilizan dispositivos que se colocan en la superficie de la piel o en algunos casos, en la cavidad corporal, pero sin penetración.