Si no hay patologías preexistentes, el colágeno no tiene contraindicaciones ni interacciona con ningún nutriente, aunque sí responde mejor ante ciertos componentes. La vitamina C, de hecho, es su pareja perfecta. Con ella, reforzaremos la función reparadora de la piel, la hidratación y el tono, al tiempo que también reforzaremos el sistema inmune. La vitamina C, además, ofrece la ventaja de eliminarse con facilidad, a través de la orina, en caso de exceso. Los cítricos, las bayas (fresas, arándanos, frambuesas...) y el brócoli son los alimentos con mayor concentración de vitamina C.