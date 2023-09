Mariló Montero, sobre la menopausia: "No es un túnel oscuro, sino un camino a la luz"

Montero reconoció que el climaterio, para ella, fue un proceso totalmente natural, pese a que la mayoría de las mujeres lo identifican con sofocos, cansancio, falta de deseo sexual y ganancia de peso. "Tengo la menopausia desde hace varios años y no me he enterado de nada. No me he dado sofocos ni he tenido ningún síntoma. Soy muy afortunada en ese aspecto", explicó durante el acto.