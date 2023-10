Si hay algo unido inequívocamente al envejecimiento, son las canas. Y es cierto que se ven mucho menos entre las personas jóvenes, pero no es único patrimonio de los mayores. Un estudio realizado por la Facultad de Medicina de Harvard ha demontado el mito desvelando que la edad no es el único culpable de este cambio de color. Si los años no son los responsables de las canas, ¿qué es?