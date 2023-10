La rebelión de Pamela Anderson a los 56 contra todos los que la miran como siempre: "Me gusta una cara fresca"

Pamela Anderson fue uno de los grandes iconos eróticos de la década de los 90, cuando protagonizó ‘Los vigilantes de la playa’. Un lugar que no quería ocupar. Sí, era una chica sexy y no quería dejar de serlo , pero también quería ser una mujer a la que se la tomase enserio , a la que se le escuchase. Ahora, la actriz de 56 ha acudido a la Semana de la Moda de París y, lejos de lo esperado, se presentó a cara lavada en cada uno de los actos y desfiles a los que acudió, sin una gota de maquillaje sobre su rostro.

Sí que participó en el documental sobre su vida y en su autobiografía , donde por primera vez tomaba la voz para alzarla y contar su vida a través de ella y no por terceras personas, lo que había sentido, lo que había sufrido y lo que había sido. Un camino en el que Pamela Anderson se dio cuenta de lo harta que estaba de que sexualizasen su figura o que sus opiniones no fuesen tomadas en cuenta.

“Me gusta ver mis pecas. Me gusta cuando mi cabello no está arreglado. Me gusta una cara fresca. Me estoy aceptando mucho más y me siendo genial”, declaraba en unas palabras recogidas por WWD. Unas palabras y un acto que han sido aplaudidos, entre otros, por Jamie Lee Curtis, que escribía: “¡La revolución de la belleza natural ha comenzado oficialmente! Estoy muy impresionada y anonadada por este acto de valentía y rebelión”.