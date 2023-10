La revolución de las leonas con canas en la Torre Eiffel

“Fue fácil para mí porque mi cabello siempre fue rubio”, comentó en su momento Mirren sobre cómo se había dejado el pelo blanco. MacDowell, por su parte, inició su transición a las canas durante el confinamiento . “Mis hijos me decía que estaba increíble con mi pelo canoso. Me gusta compararme con George Clooney, ¿por qué no? Si no lo hago ahora, no tendré la oportunidad de ser cana y oscura”, contó a Vogue en 2021.

"Algo pasa en nuestros cerebros cuando vemos a una mujer con el pelo gris, es cierto, eso ocurre, pero a mí no me importa. Quiero ser vieja. Me he cansado de querer parecer joven. No quiero ser joven, ya he sido joven. Y ser una persona mayor que intenta ser joven es un gran esfuerzo", comentó al actriz de 65 años hace unos meses sobre su transición a las canas.