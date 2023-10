La investigación de las afecciones capilares , sus causas y los tratamientos que resuelven la caída del cabello en determinados casos ha crecido a pasos de gigante. La microcirugía aplicada al trasplante de pelo es una de las soluciones, pero no siempre está recomendada ni es factible. La solución puede estar en terapias menos invasivas y en la nueva farmacología combinada. En Uppers vamos a detallar en qué ocasiones están contraindicados los trasplantes de pelo y qué hacer en esos casos según explican los expertos.

Actualmente, nos enfrentamos a más de cien tipos de calvicie . Uno de ellos es la alopecia androgénica que no tiene freno ya que en un 98 por ciento de los casos su causa es genética . Según David Saceda, dermatólogo portavoz de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), “la calvicie se desarrolla en diferentes grados: desde unas pequeñas entradas hasta una caída de pelo total”. Además, en el caso de la alopecia, “ los hábitos de vida interfieren en la velocidad de envejecimiento, pero juegan un pequeño papel en la pérdida del pelo de la cabeza en comparación con las causas genéticas”.

Por tanto, apunta Marta Rubio, de la AEDV, “el paciente ideal para un trasplante es aquel con alopecia androgénica no demasiado avanzada y una buena zona donante”. Añade además que “el pelo trasplantado no se caerá porque conserva las características de la zona de la que se extrae, pero es necesario mantener el tratamiento médico para no seguir perdiendo el resto del pelo”.