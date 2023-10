Es probable que ya hayas gastado alguna que otra gabardina. Pero si eres de los que aún no lo han hecho o te estás planteando hacerte con una buena, tendrás que elegir entre un mercado inmenso, con muchas calidades, muchas variedades y muchos precios. Para que puedas elegir con sentido, el asesor de imagen Roberto Sánchez , autor del libro 'Tu mejor versión', comparte las pautas imprescindibles.

Asociamos las gabardinas al color beige, pero no siempre tiene que ser así . A lo largo de su vida, estas prendas han ido adaptándose; ahora es posible hacerse con una gabardina marrón, negra, gris, caqui y hasta blanco roto, aunque su imagen más icónica corresponde al inconfundible beige. Para Roberto Sánchez, lo apropiado para elegir el tono de la gabardina no es el color predominante de tu guardarropa, sino la coloración de la piel: "Si tu tono o subtono de piel es cálido, te favorecerán las de color beige . Pero si tu subtono de piel, es frío opta por una en color azul ", explica.

El mercado dispone de muchos modelos de gabardina, con diferentes longitudes. Las prendas largas cubren más de la lluvia respecto a los trenchs cortos, pero también es importante que sienten bien y para ello hay que tener en cuenta no solo la altura, sino también la talla y que ambos parámetros guarden proporción. "La gabardina puede ser corta, media o larga. Es importante que sea el adecuado a nuestra altura para que además de protegernos cuando hace mal tiempo también nos favorezca", señala Sánchez.

En este punto, no hay muchos secretos. La calidad se paga , pero, a cambio, nos aseguramos de tener una prenda que va a estar perfecta décadas. "La gabardina es un tipo de ropa que vamos a utilizar durante muchos años, ya que es atemporal, de manera que resulta interesante elegir un modelo de calidad. Será así una inversión rentable a largo plazo", asegura el estilista. ya que de esta forma será una inversión rentable a largo plazo.

Si además de que puede durar años en el guardarropa tenemos en cuanta que nunca desentona, estaremos muy cerca de la prenda perfecta. Basta un vistazo a las pasarelas y a la calle para darse cuenta de que la gabardina es un icono básico, ahora también en diferentes reformulaciones, por ejemplo, con denim, apliques de cuero e, incluso con estampados. Todas estas versiones no hacen más que afianzar su reinado durante los meses más fríos del año. Para Roberto Sánchez, se trata de la prenda polivalente por excelencia: "Opta por un modelo que te guste tanto para looks formales como para los looks más casual. Puedes perfectamente utilizarla también para el fin de semana con una sudadera, un pantalón vaquero y unas sneakers".