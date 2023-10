View this post on Instagram

Cuando el traje lleva chaleco, un error común es abrocharse todos los botones. Para el experto, "el protocolo marca que dejemos sin abrochar el último botón". La razón es que ninguna prenda debe marcar arrugas o volúmenes indeseados y, además, debe ser cómoda. Otra regla no escrita de protocolo es que no debemos estar pendientes de la ropa que llevemos: la ropa está a nuestro servicio, no nosotros al servicio de la ropa. Llevar abrochado el último botón implicaría tener que manipularlo al sentarnos, al levantarnos o al hacer cualquier movimiento. Segunda conclusión: no es ni cómodo ni elegante.