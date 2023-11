Errores a evitar al comprarte el abrigo de paño definitivo: "Ten en cuenta si tu tono de piel es cálido o frío"

Da cierta pereza pensar en las prendas de abrigo porque es la prueba irrefutable de que los meses de mejor y más tiempo de ocio quedan atrás. Pero la meteorología no engaña: es tiempo de ponerse aquello que más calor dé y con lo que nos sintamos más favorecidos. Tras unos años al margen de las tendencias, el abrigo de paño ya no es la típica ropa destinada a los muy mayores. Al contrario, vuelve para todos los públicos y no solo en las ocasiones señaladas porque, como veremos, un buen abrigo de paño es versátil y puede cumplir el papel que mejor se adapte a nuestros estilismos. 'Solo' hay que tener las claves para elegir bien. Aunque el mercado dispone de muchas calidades y una horquilla de precios amplia, es mejor hacerse con una buena prenda, no necesariamente hipercara (en el horizonte el Black Friday y las distintas campañas promocionales de grandes marcas), que pueda convertirse en un buen fondo de armario.