Cuidarse como Brad Pitt: las cremas del actor aterrizan en España

¿Quién no recuerda a Brad Pitt en el papel de Benjamin Button? Años después de protagonizar esa película sobre el envejecimiento, el actor se encuentra inmerso en la presentación de su propia línea de cuidado facial. Se ha embarcado en esta aventura junto a sus socios de Château Miraval, donde tenía la casa y el viñedo que poseía junto a Angelina Jolie en la Provenza francesa y donde contrajeron matrimonio.

El enólogo Pierre-Louis Teissedre, por su parte, desarrolló el GSM10®, de extraordinarias propiedades antioxidantes gracias a las semillas de la uva garnacha, syrah y monastrell. Además, el propio Brad Pitt ha estado involucrado en el proceso de creación de Le Domaine , desde la elección del nombre y la identidad de la marca hasta las pruebas de los productos. "Soy un gran admirador de todos y uso la crema The Creme a diario. Es mi producto favorito. Me gusta mucho la textura porque es cremosa e hidrata rápidamente", ha explicado el actor.

Le Domaine cuenta con cuatro productos , convertidos en los imprescindibles en la rutina de belleza de Brad Pitt. Todos sus frascos son recargables y sus tapones son de madera reciclada de antiguas barricas de vino. No se trata de una línea económica, precisamente por los años de investigación que la sustentan. La línea se compone de una emulsión limpiadora (The Cleansing Emulsion), que cuesta 70 euros; un serum de 350 euros y dos hidratantes en formato crema (275 euros) y en textura fluida (265 euros).

Todos los productos se venden a través de su propia página web, sin que Pitt figure como embajador de la marca. Para el actor, lo importante no es su imagen, sino los resultados: "Sé que hay productos nuevos casi todos los días que la gente intenta lanzar, pero si no hubiera notado una diferencia real en mi piel, no nos habríamos molestado siquiera", aseguró el actor en Vogue.