Siempre se dice que el alimento puede ser la medicina que nuestro cuerpo necesita . Ahora sabemos que no solo es la medicina que necesitamos para prevenir y curar muchas enfermedades, sino también un auténtico spa de belleza, entendida esta como una prolongación de la salud que nos hace sentir plenos de energía, vitales y atractivos. Mostrar la conexión entre la nutrición , la salud y la belleza es el objetivo de la farmaceútica y especialista en nutrición Paula Martín Clares , autora del libro 'La salud de tu piel está en lo que comes' (Zenith).

La nutrición tiene un impacto muy importante en el aspecto y la salud de nuestra piel. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes es esencial para mantenerla saludable, radiante y evitar afecciones como la dermatitis atópica, la psoriasis, la rosácea y el acné. Hay nutrientes clave para la piel que incluyen vitamina C, vitamina E, A y proteínas. También hay otros que debemos evitar, como el consumo excesivo de alcohol, cafeína, alimentos procesados y azúcares.

Nuestro cuerpo es inteligente y va a destinar los nutrientes a órganos vitales, no a lucir pelazo, si no tiene los nutrientes suficientes

Es imposible tener un pelazo siguiendo una mala alimentación, principalmente porque nuestro cuerpo es inteligente, y va a destinar aquellos nutrientes a órganos vitales, no a lucir pelazo. Para lucir un cabello sano y fuerte debemos dar a nuestro cuerpo los alimentos necesarios con suficientes proteínas, vitaminas y minerales. Para ello, son necesarios una serie de nutrientes que tenemos que introducir en nuestro cuerpo como es el caso de la biotina, el zinc, el hierro y las vitaminas A, B, C y E porque, por ejemplo, la carencia de proteínas o de hierro tienen como consecuencia un cabello débil y fino, y la falta de queratina retrasa el crecimiento del pelo y hace que el existente sea más débil. Esto se debe a que el cabello está compuesto casi en su totalidad por proteínas (queratina), lo que implica que su consumo suficiente es básico para el crecimiento. Su deficiencia no solo puede retrasarlo, sino que también puede provocar la caída.