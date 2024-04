View this post on Instagram

El pañuelo es un complemento de cierta controversia. Para algunos hombres, puede añadir afectación a su look, algo incompatible con la elegancia. Para otros, sencillamente, está pasado de moda. ¿Cómo conciliar ambas miradas? Para @superlatio, la clave está, precisamente, en no ir demasiado conjuntados. Para este experto, lo elegante es llevar algo diferente, inesperado en el look. Por esta razón, pide no portar a juego corbata y pañuelo, y llevar este último "como sea".