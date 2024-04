El cambio de look de Alaska: "Te has quitado 20 años"

Durante las siguientes décadas Alaska ha ido cambiando continuamente de imagen y ofreciendo looks que no dejaban indiferente a nadie, pasando por estilos más punkys con peinados en los que destacaba su gran cresta, o un vestuario más gótico con rastas con el que destacó a mediados de los 80.

La vocalista de Fangoria se ha atrevido con un cambio de look desde hace unas semanas del que no todos se han percatado, pues últimamente también acostumbra a ponerse pelucas con los que luce un juvenil flequillo recto.

Se ve que la artista ha cambiado de opinión, ya que hace unos años le confesó a Pablo Motos que su malena no es negra, sino que su pelo natural es “rubio y rizado, pero es que no me gusta nada, por eso me tiño. Es que es rubio ceniza, no como el de ABBA, y con eso no voy a ningún lado”. Parece que ahora Alaska ha decido ir abrazando poco a poco su melena rubia, pero está por ver si se atreverá con su rizado natural.