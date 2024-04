Michael Douglas reaparece más rejuvenecido: "Parece 20 años más joven"

No obstante, parece que eso fue pasajero, porque en sus últimas apariciones en abril durante el Festival Internacional de Series de Cannes, Canneseries, se le ha visto mucho mejor. Allí presentaba su nuevo proyecto, ‘Franklin’, donde interpreta a Benjamin Franklin . Para el personaje se dejó el pelo más largo , y por eso a finales de 2022 parecía estar más desmejorado.

Que se haya hecho alguna cirugía estética o se haya hecho algún retoque no se sabe, pero lo que sí puede parecer es que como buena estrella de Hollywood se presta a los buenos cuidados , cremas y masajes que le mantienen con un aspecto que le quita un par de años de encima.

Hace poco el actor quiso contar una anécdota sobre su edad que le había ocurrido con sus hijos pequeños, Dylan y Carys , fruto de su matrimonio con Catherine Zeta-Jones. Según Douglas, fue a visitar a uno de ellos a la Universidad de Brown por el día del padre. Tal y como explicó, le dijeron que no era el día del abuelo, sino que era el día de los padres.

“Les dije que era padre. Fue difícil”, confesó en declaraciones a The Telegraph, siendo una situación que le fue un poco complicada de gestionar en aquel momento. Aún así, el actor confiesa que no se arrepiente de haber sido padre mayor, porque con Cameron, su hijo con Diandra Luker, no pudo disfrutar todo lo que le gustaría por la carga laboral y mediática que en aquel momento le suponía ser una estrella en Hollywood.