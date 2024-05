La última vez que Mike se había mostrado en público fue en abril y mayo de 2023, y entonces lucía un cabello bastante más largo y del mismo color castaño de siempre. Por supuesto, la nueva imagen del cómico no pasó desapercibida y en redes sociales se dispararon los comentarios: "No lo he reconocido", "Ha envejecido muy bien", "Pon a Mike Myers en una película con este look y la veré dos veces", o "Mike Myers debería ser el próximo villano de Bond, cerrando el círculo".