Tener o no tener pelazo: consejos de peluquero para sacar el máximo partido al cabello

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda mojarlo y acondicionarlo antes de bañarnos en el mar o en la piscina. De hecho, es un truco indispensable para que el pelo no absorba agua salada o cloro y se deshidrate. Al salir del agua, también es necesario enjuagarlo bien para que no queden restos de cloro o de sal y aplicar algún acondicionador o mascarilla para no perder la humedad necesaria. Estos son algunos de los consejos básicos, pero no los únicos.