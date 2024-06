Helena Rodero, farmacéutica y experta en cuidado capilar: "No sabemos lavarnos el pelo"

Los productos dedicados al cuidado capilar tienden a multiplicarse como esporas en cualquier baño. ¿Por qué? Porque le prestamos mucha atención al pelo: a que esté limpio y brillante; a que, en definitiva, 'respire' salud. Este mismo interés es el que hace que en las redes y en los medios de comunicación abunden los consejos para que la melena esté en perfecto estado de revista (de revista de moda). El objetivo no siempre se cumple porque la información que se difunde no siempre es la adecuada y porque no prestamos atención al pelo como algo orgánico que puede cambiar con la edad y con el momento del año, unas circunstancias que condicionan los cuidados.