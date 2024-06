Muchas veces vemos los calcetines como un complemento sin importancia. Pero nada más lejos de la realidad porque pueden ser el punto focal de nuestro look de manera involuntaria.

Como todo lo que afecta a nuestra imagen personal, la regla fundamental es que no nos sintamos disfrazados. Si no nos vemos con ella, mejor dejarla correr. En todo lo que tenga que ver con nuestra imagen personal, hay que sentirse cómodos y seguros con lo que vemos en el espejo. Si dudas de lo que ves la respuesta es siempre 'No lo lleves, mejor prueba otra opción'.