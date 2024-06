Nos preocupa cómo esté nuestro pelo, fundamentalmente, por razones estéticas. Sin embargo, es mucho más que apariencia: un cabello muy deteriorado puede ser la consecuencia no solo de un problema capilar, sino de alguna enfermedad subyacente . De todo ello hemos hablado con el doctor Antonio Leone , cirujano de Hospital Capilar.

No necesariamente. No obstante, un empeoramiento de la calidad del pelo sí puede ser síntoma de alguna enfermedad como hipotiroidismo, anemia o déficit nutricional. También existen patologías exclusivas del cuero cabelludo hormonales o inmunológicas que no están relacionadas con el estado de salud general de la persona.