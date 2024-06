El riesgo creciente del bótox clandestino: "8 de cada 10 intervenciones las hace personal no cualificado"

Los expertos insisten en que está en riesgo la salud de los pacientes. Para María José Maroto , especialista en Medicina Regenerativa en Dermatología y en Medicina estética y directora de la Clínica Doctora Maroto "estamos viendo barbaridades. En nuestro centro vemos un importante incremento de personas que vienen buscando 'resolver' lo que otros han hecho mal . Esto es un problema importante, porque no nos permite hacer correctamente el trabajo. Para nosotros es clave cuidar, asesorar y tratar. Pero no siempre el paciente nos deja llevar ese proceso".

¿Cómo valoran este hecho los profesionales? "No es malo que los jóvenes se hagan tratamientos preventivos. Pero todo debe hacerse acorde a la edad en la que se está. Actualmente, lo que está ocurriendo es que la información sin medida ni filtro que llega en ocasiones a través de las redes sociales hace que los perfiles más jóvenes acaben solicitando tratamientos que no les corresponden por edad y que ni tan siquiera necesitan. Cuando le doy a mi piel lo que no necesita, mi piel se va a rebotar, esto deriva en que cada vez más pacientes jóvenes acuden con pieles reactivas, con rosáceas o eritemas fruto de un mal uso. Es ahí donde considero que el médico estético no puede olvidarse de la ética profesional, del código deontológico, y debe poder decir 'no' y poner un límite", asegura Natalia Ribé.