Para algunos expertos, lucir un pantalón tan corto, mostrando gran parte de la anatomía, es una manera de erotizar el cuerpo masculino . Para el asesor de imagen Roberto Sánchez, autor del libro 'Tu mejor versión', no es necesariamente así. "Entiendo que simplemente es una prenda que ha vuelto a ponerse de moda, al igual que muchas otras tendencias. Este tipo de short corto ya fue muy popular en los años 80 y ahora ha resurgido, impulsado por personas influyentes que lo han incorporado en sus looks cuando asisten a actos públicos, como desfiles y presentaciones", afirma.

Sin duda, se trata de una prenda arriesgada que no le queda bien a todo el mundo. Sin embargo, para Roberto Sánchez, la cuestión es cómo arropemos esa prenda con los complementos y los tonos adecuado. "¡Por supuesto que estos pantalones pueden quedar bien!", asegura el experto. La clave, como decimos, es la manera en que se articula todo el look. "Una prenda por sí sola no tiene mucho significado; siempre debe considerarse como parte de un conjunto. En el caso de estos shorts, depende de cómo los combines. Por ejemplo, puedes usarlos con una camiseta y deportivas para un look casual, o integrarlos en tus outfits de verano con una camisa de lino y zapatillas de esparto. Todo está en cómo los combines para integrarlos con tu estilo y que se vean bien", confirma este asesor de imagen.