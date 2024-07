Con el verano llegan las altas temperaturas y todo el que tiene la más mínima previsión empieza a utilizar con más frecuencia la crema solar aunque no vaya a la playa o a la piscina para protegerse de los rayos del sol. Si eres de los que ha tenido ya la oportunidad de pisar la arena es prácticamente obligatorio echársela. Sin embargo, es muy común que, durante las vacaciones, principalmente por desconocimiento, se olvide de proteger del sol una parte muy importante: nuestro cabello .

No todo el mundo sabe que existen protectores del sol para el pelo que ayudan a su cuidado durante la temporada estival al igual que los que conocemos lo hacen con nuestra piel ante los rayos UV del sol. Si no se protege bien el pelo no solo este se va a ver más seco y dañado, sino que también se va a ver afectado el cuero cabelludo.