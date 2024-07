De esparto, de goma o carísimas: guía de estilo para llevar bien las sandalias en verano

¿Pueden ser un todo terreno? Cómo combinarlas en los looks más vestidos? "Pueden ser un fondo de armario veraniego. Las alpargatas de esparto son un gran acierto cada vez que llega el verano. Hoy en día, tenemos una infinidad de posibilidades tanto en diseños como en materiales. Si queremos utilizarlas en looks casuales, una excelente opción son los modelos de serraje con antifaz", señala el asesor de imagen.

Para este experto, el verano es el momento ideal para lucir este calzado. "Realmente, cualquier modelo de este tipo de alpargata es el complemento perfecto cuando se combina con pantalones de lino, por ejemplo, para eventos en zonas de playa, comidas junto a la piscina o situaciones que no requieran tanta formalidad, muy comunes durante el verano. Un outfit muy sencillo pero perfecto sería combinar una camisa de lino blanca, pantalones de lino en el mismo color y aportar el toque de color con las alpargatas de esparto que más nos gusten. Otra opción sería elegir una camisa en un tono similar al de las alpargatas y pantalones de lino blancos . Tenemos infinidad de combinaciones posibles con este tipo de zapatilla", concluye Sánchez para quien las alpargatas de esparto son un fondo de armario esencial para el verano y una opción muy válida para crear todo tipo de looks. Versátiles y cómodas, se adaptan a distintas ocasiones y estilos, desde los más desenfadados hasta los más cuidados.

A cómodas no las gana nadie. Sin embargo, en cuanto a elegancia, la opinión no es unánime. Roberto Sánchez se mantiene en el punto medio entre los partidarios de las chanclas y sus detractores. "Como asesor de imagen, lo que intento transmitir es que raramente hay un 'sí' o 'no' rotundo; todo depende del estilo personal, la ocasión e incluso del tipo de chancla", asegura.