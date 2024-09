En las imágenes que la modelo ha subido a Instagram aparece de perfil, con el pelo recogido y las canas a la vista. Las reacciones no se han hecho esperar y no han sido del todo favorables. " He recibido muchos comentarios de 'tíñete' , 'estás más guapa teñida'...", señala.

Ante estos comentarios, Laura Sánchez ha querido dejar clara su postura: "Me he dejado las canas porque a mí me apetecía, y si mañana me quiero teñir, lo voy a hacer", asegura antes de apelar a la libertad individual. "Cada uno que haga lo que quiera. Apoyo a todo el mundo a que sea libre de hacer con su cuerpo lo que quiera y de no juzgar a nadie por su apariencia", afirma en el post de Instagram.