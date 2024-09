Su pareja 35 años menor, su hija y sus hermanos: el entorno de Jimmy Giménez-Arnau, fallecido a los 80 años

La ruptura con su hija Leticia, con quien no se hablaba desde que la niña tenía 12 años, fue uno de sus mayores dramas. "Quise mucho a la niña esa. La estuve cuidando. nos divertíamos muchísimo, pero no lo voy a forzar. Me aconsejaron que hasta que Leticia cumpliera los 18 años luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla. Pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada", revelo Arnau a Bertín Osborne.