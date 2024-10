Actores que deciden verse mayores de lo que son

Entrar en tus "Clooney years" -esos años de madurez rebeldona y disfrutona- puede ser una legítima aspiración para cualquier actor de Hollywood que pase la 'barrera' de los 50 años . Y otra cosa es tener 43 y verte como de 60. Eso es exactamente lo que aparenta Chris Pine desde hace un par de años. Y no es el único. ¿Qué está pasando?

Para nadie es un secreto que mientras Hollywood vende a sus actores maduros como modelos de masculinidad experimentada y exitosa, a sus actrices las actrices les proponen papeles de bruja nada más acercarse a los 40. Cuando no las relegan, directamente.

Gael García Bernal tiene apenas 45 años pero lleva trabajando desde los ocho. No podemos decir que se vea especialmente 'mayor' con la barba (que se ha dejado por requerimiento de un papel) y el pelo entrecano, pero es cierto que su apariencia no es la habitual para un 'joven' actor como él. Sobre todo si consideramos que otros que le sacan casi veinte años, como Tom Cruise, no le hemos visto una cana en la vida.