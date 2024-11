¿De qué se operan más los hombres y por qué? Radiografía de la cirugía estética masculina

Las redes sociales han propiciado el deseo de mostrarnos con una apariencia optimizada y saludable . El objetivo ya no es aparentar una juventud perdida, sino mostrar la cara más amable del paso del tiempo. Muchos pacientes, hombres mujeres, no buscan mejorar su imagen para superar un complejo físico, sino mejorar su aspecto desde la autoestima y la autoconfianza. El objetivo de estas intervenciones, por tanto, es mejorar el bienestar de los pacientes. "Buscamos ayudar a cada hombre a alcanzar su mejor versión de manera segur a y desde un equilibrio emocional. El reto no es cambiar, sino potenciar sus rasgos , mejorar su calidad de vida y fortalecer su confianza", explica el doctor Ángel Martín, director médico de Clínica Menorca . Para este experto, la estética masculina, lejos de ser una tendencia pasajera, se consolida como una decisión de autocuidado y mejora integral que responde a las necesidades de una sociedad moderna y consciente.

Los hombres no sufren el 'baile' hormonal de la menopausia, pero el hecho de no tener una rutina de cuidados como la de las mujeres, unido a ciertos hábitos, como son un menor control de la dieta, exceso de actividad física en algunos casos, junto al tabaco y alcohol, hacen que la piel y el tejido que la sustenta sufran más agresiones. La novedad es que ya no se resignan a sufrir los efectos de la edad o de un mal estilo de vida. Los hombres, de hecho, no dudan en someterse a las siguientes intervenciones: