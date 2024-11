La piel del escote y del cuello son dos zonas que solemos olvidar en los rituales de belleza. Muchas veces no sabemos si tratarlo como parte del rostro o como parte del cuerpo, y al final terminan en el olvido. Además, es importante saber que la piel del escote es muy sensible, pues es más fina, y al carecer de glándulas sebáceas, puede envejecer de forma prematura si no se cuida como es debido, sufriendo arrugas y flacidez. Por otra parte, la piel del escote está, muchas veces, expuesta al sol, lo que hace que sea muy propensa a sufrir manchas solares.