La historia de amor de Camino Villa y sus canas: "No son cómodas, pero me ayudan a saber quién soy"

Empezó haciendo lo que aconsejan casi todos los estilistas cuando se hace una 'grey transition': cortar bastante el pelo y darse mechas para camuflar las canas. Hasta que el peluquero Isaac Salido le recomendó eliminar la decoloración para que el pelo no se debilitase y se oxidara. "Seguí su consejo y fue un apoyo increíble a mi movimiento silver", asegura en la entrevista. Hoy, se siente profundamente orgullosa de su pelo blanco. Dice sentirse identificada con quién es y la imagen que da: "En una época de mi vida me ayudaron a saber quién soy". Pero no es defensora de la cana a ultranza: "No son para todo el mundo porque si no te gustan, es absurdo llevarlas", afirma. En su caso, lucirlas es toda una declaración de intenciones, aunque la comodidad, la razón que siempre suelen esgrimir quienes abandonan el tinte, no es su principal motivación. ¿Cómo cuida su cabello Camino Villa?